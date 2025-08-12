Kriminalität Haftstrafen nach Millionenbetrug mit Wohnmobilen

Darüber hinaus brachte das Paar Kunden um weitere gut zwei Millionen Euro und Leasingfirmen um 110.000 Euro. Bei einem Umsatz von sechs Millionen Euro sei ein Verlust von drei Millionen Euro erzeugt worden, bilanzierte die Kammer. Sie hielt den Angeklagten zugute, dass das Unternehmen "nicht von Anfang an auf Betrug angelegt" gewesen sei, sondern schlechtes Wirtschaften die Taten ausgelöst habe. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig. Derweil müssen die beiden weiter in Untersuchungshaft bleiben.