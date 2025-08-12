Kriminalität Haftstrafen nach Millionenbetrug mit Wohnmobilen

München/Rosenheim (dpa/lby) - Beim Handel mit Wohnmobilen haben die Verantwortlichen einer Rosenheimer Firma Banken, Kunden und Leasingunternehmen um rund vier Millionen Euro betrogen. Dafür verurteilte das Landgericht München II nun einen 63-Jährigen zu vier und eine 36-Jährige zu drei Jahren Haft. Die Wirtschaftskammer fand für das Handeln des faktischen Geschäftsführers sowie der Geschäftsführerin und Gesellschafterin klare Worte: Sie hätten eine bemerkenswerte unternehmerische Inkompetenz gezeigt und verwegene unternehmerische Entscheidungen getroffen.