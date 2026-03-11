Kriminalität Haftstrafe nach tödlichem Tritt im Alten Botanischen Garten

Dem Gericht zufolge waren die Beteiligten wegen einer Frage nach Tabak in Streit geraten, in dessen Verlauf der Jüngere dem Älteren einen Schlag auf den Hinterkopf gab. Dieser wollte daraufhin mit seinem Handy ein Foto machen. In der Annahme, gerade gefilmt zu werden, trat der 31-Jährige dem Geschädigten laut Gericht an den Unterkiefer, um verärgert das - vermeintliche - Filmen zu unterbinden. Das Opfer stürzte daraufhin reglos zu Boden und starb trotz Wiederbelebungsversuchen Dritter an einem Atemstillstand.