Kriminalität Haftstrafe nach tödlichem Tritt im Alten Botanischen Garten

München (dpa/lby) - Nach einem tödlichen Streit im Alten Botanischen Garten in München ist ein Mann wegen Körperverletzung mit Todesfolge zu fünf Jahren und drei Monaten Haft verurteilt worden. Die Kammer des Landgerichts München I sah es nach Angaben eines Sprechers als erwiesen an, dass der 31-Jährige im September 2024 einen 57-jährigen Mann gegen den Kopf getreten hatte. Dieser starb daraufhin. Allerdings sei der Angeklagte kein "Kung-Fu-Killer" und habe nicht mit Tötungsvorsatz gehandelt, betonte die Vorsitzende Richterin.