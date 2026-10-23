Kriminalität: Haftbefehl eröffnet - Mann versucht zu fliehen

Landshut (dpa/lby) - Ein 25 Jahre alter Mann ist vor dem Amtsgericht Landshut geflohen, nachdem ihm dort ein Ermittlungsrichter den Haftbefehl eröffnet hatte. Als Beamte den Mann am Nachmittag zurück zum Dienstfahrzeug bringen wollten, lief der nach Polizeiangaben davon. Die Beamten hätten daraufhin einen Warnschuss abgegeben und den 25-Jährigen verfolgt. Nach kurzer Strecke sei der Mann eingeholt und festgenommen worden.