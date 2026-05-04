Kriminalität: Häftling stirbt nach Angriff in Gefängnis

Gegen den heute 43 Jahre alten tatverdächtigen Albaner sei inzwischen von der Staatsanwaltschaft Regensburg Anklage wegen Verdacht auf ein versuchtes Tötungsdelikt erhoben worden, teilte die Polizei weiter mit. Jetzt soll geklärt werden, ob der Angriff vor eineinhalb Jahren ursächlich für den Tod des 46-Jährigen ist.