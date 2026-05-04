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Kriminalität Häftling stirbt nach Angriff in Gefängnis

In einer Gefängniszelle wird ein Mann mutmaßlich von einem Mithäftling attackiert. Fast eineinhalb Jahre später stirbt das Opfer nun. Der Tod wirft Fragen auf.

Kriminalität: Häftling stirbt nach Angriff in Gefängnis
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Ein Insasse der JVA Straubing ist eineinhalb Jahre nach einem Angriff gestorben. (Archivbild) Foto: Armin Weigel/dpa

Straubing (dpa/lby) - Ein Insasse der Justizvollzugsanstalt (JVA) Straubing ist knapp eineinhalb Jahre nach einem Angriff durch einen Mithäftling gestorben. Das teilte die Polizei mit. 

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Im Dezember 2024 soll der Mithäftling den damals 46 Jahre alten Mann in seinem Haftraum attackiert haben. Weitere Häftlinge fanden den Verletzten und riefen Bedienstete hinzu. Der 46-Jährige wurde in ein Krankenhaus gebracht. Er befand sich den Angaben nach seither in stationärer Behandlung und starb am 2. Mai.

Gegen den heute 43 Jahre alten tatverdächtigen Albaner sei inzwischen von der Staatsanwaltschaft Regensburg Anklage wegen Verdacht auf ein versuchtes Tötungsdelikt erhoben worden, teilte die Polizei weiter mit. Jetzt soll geklärt werden, ob der Angriff vor eineinhalb Jahren ursächlich für den Tod des 46-Jährigen ist.