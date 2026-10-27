Eichstätt (dpa/lby) - Ein Häftling hat in der Justizvollzugsanstalt Eichstätt mutmaßlich einen Brand in seiner Zelle gelegt. Der 29-Jährige sei dabei leicht verletzt und kurzzeitig in ein Krankenhaus gebracht worden, sagte ein Sprecher der Polizei. Der Tathintergrund war demnach zunächst nicht bekannt. Wie hoch der entstandene Schaden ist, konnte der Sprecher zunächst nicht sagen. Das Feuer konnte schnell gelöscht werden.