Aschaffenburg (dpa/lby) - Aufgrund eines Hackerangriffs hat die Stadt Aschaffenburg ihre komplette IT vom Netz genommen. Die Stadt ist nach eigenen Angaben derzeit weder per E-Mail noch per Telefon erreichbar. Auch das Rathaus bleibe geschlossen, da die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter auf keine PC-Anwendungen und Daten zugreifen könnten. Hintergrund ist ein wie es heißt "punktueller" Hackerangriff. Die ganze IT sei vom Netz genommen worden, um weiteren Schaden zu verhindern. Weitere Hintergründe sind noch unbekannt. Die Kriminalpolizei ist vor Ort und ermittelt.