Kriminalität: Große Menge Buntmetall aus Firma gestohlen - hoher Sachwert

Fambach (dpa/th) - In den frühen Morgenstunden haben Unbekannte große Mengen Buntmetall aus einer Firma in Fambach im Landkreis Schmalkalden-Meiningen gestohlen. Einer der mutmaßlichen Diebe wurde gestellt, etwa vier weitere waren noch auf der Flucht, wie die Polizei mitteilte. Laut Polizei kam auch ein Hubschrauber zum Einsatz. Der Wert des Diebesguts, das in einem Fluchtfahrzeug gefunden wurde, wurde von der Polizei auf einen Geldbetrag im mittleren fünfstelligen Bereich geschätzt. Neben Buntmetall stahlen die Diebe demnach auch Werkzeug.