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Kriminalität Große Menge Buntmetall aus Firma gestohlen - hoher Sachwert

Fambach am frühen Morgen: Diebe stehlen Buntmetall und fliehen mit mindestens zwei Autos. Die Polizei wird auf zwei Fahrzeuge aufmerksam und nimmt die Verfolgung auf.

Kriminalität: Große Menge Buntmetall aus Firma gestohlen - hoher Sachwert
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Diebe haben in Fambach große Mengen Buntmetall gestohlen. (Symbolbild) Foto: Daniel Vogl/dpa

Fambach (dpa/th) - In den frühen Morgenstunden haben Unbekannte große Mengen Buntmetall aus einer Firma in Fambach im Landkreis Schmalkalden-Meiningen gestohlen. Einer der mutmaßlichen Diebe wurde gestellt, etwa vier weitere waren noch auf der Flucht, wie die Polizei mitteilte. Laut Polizei kam auch ein Hubschrauber zum Einsatz. Der Wert des Diebesguts, das in einem Fluchtfahrzeug gefunden wurde, wurde von der Polizei auf einen Geldbetrag im mittleren fünfstelligen Bereich geschätzt. Neben Buntmetall stahlen die Diebe demnach auch Werkzeug.

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Den Angaben zufolge flohen die Täter mit mindestens zwei Autos in Richtung Schmalkalden, als eine Polizeistreife auf die Fahrzeuge aufmerksam wurde. Beide Fahrer versuchten, der Polizei schnell zu entkommen. Eines der Autos stoppte schließlich, woraufhin zwei der Täter zu Fuß flohen. Einer der beiden wurde festgenommen. Eine weitere Polizeistreife stoppte das zweite Auto in Näherstille. Die übrigen Täter flohen den Angaben zufolge daraufhin zu Fuß in Richtung des Industriegebiets Asbacher Straße. Die Polizei sucht nach Zeugen.