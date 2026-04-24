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Kriminalität Goldschmuck-Raub auf offener Straße – Verdächtige verhaftet

Sie sollen Seniorinnen auf der Straße Halsketten und Armbänder vom Körper gerissen und gestohlen haben. Jetzt hat die Polizei zwei Tatverdächtige festgenommen.

Kriminalität: Goldschmuck-Raub auf offener Straße – Verdächtige verhaftet
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Im Fall mehrerer Raubüberfälle konnte die Polizei zwei Tatverdächtige festnehmen. (Symbolbild) Foto: Friso Gentsch/dpa

München (dpa/lby) - Auf offener Straße sollen zwei Männer Seniorinnen in München Goldschmuck vom Körper gerissen und anschließend geflüchtet sein – nun hat die Polizei zwei Tatverdächtige gefasst. Wie die Polizei mitteilte, war es in den vergangenen Wochen mehrmals zu Angriffen auf Seniorinnen im öffentlichen Raum gekommen. Dabei sei den Frauen Goldschmuck im Vorbeigehen vom Körper gerissen und gestohlen worden. Es sei insgesamt zu einem Schaden von mehreren Hundert Euro gekommen. Einige der Frauen wurden leicht verletzt.

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Ins Visier der Polizei gerieten zwei 26-Jährige. Bei Hausdurchsuchungen in München und im Landkreis Dachau habe man verdächtige Gegenstände gefunden, hieß es weiter. Die zwei Männer wurden vorläufig festgenommen. Die Ermittlungen dauern an.