Kriminalität: Goldschmuck-Raub auf offener Straße – Verdächtige verhaftet

München (dpa/lby) - Auf offener Straße sollen zwei Männer Seniorinnen in München Goldschmuck vom Körper gerissen und anschließend geflüchtet sein – nun hat die Polizei zwei Tatverdächtige gefasst. Wie die Polizei mitteilte, war es in den vergangenen Wochen mehrmals zu Angriffen auf Seniorinnen im öffentlichen Raum gekommen. Dabei sei den Frauen Goldschmuck im Vorbeigehen vom Körper gerissen und gestohlen worden. Es sei insgesamt zu einem Schaden von mehreren Hundert Euro gekommen. Einige der Frauen wurden leicht verletzt.