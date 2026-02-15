Kriminalität Gewalt in der Beziehung - wie Täter Opfer manipulieren

Auch die Bundesarbeitsgemeinschaft (BAG) Täterarbeit Häusliche Gewalt lobt den Ansatz der Studie. Sie leiste einen Beitrag für ein besseres Verständnis von Gewaltdynamiken in Paarbeziehungen und mache deutlich, wie wichtig der Einbezug von Betroffenenperspektiven in der Forschung ist, schreibt die BAG.

"Aufgrund der geringen Stichprobengröße lassen sich aus unserer Sicht allerdings nur schwer generalisierbare Erkenntnisse ableiten", heißt es weiter. "Die Schlussfolgerungen auf Basis der zitierten Interviewpassagen erscheinen in Anbetracht der Komplexität des Themas zum Teil etwas gewagt." So weist die BAG darauf hin, dass es schwierig sei, aus den Erkenntnissen von 18 Interviews klare Täterprofile oder bestimmte Mechanismen als Kernelemente von Zwangskontrolle abzuleiten.

Frau darf keine eigene Meinung mehr haben

Die Stuttgarter Pro Familia-Expertin Wittel kennt die in der Studie genannten Strategien auch aus ihrer Praxis. Der erste Hinweis auf eine toxische Beziehung sei, wenn die Frau keine eigene Meinung mehr haben dürfe, sagt die Traumatherapeutin. "Das würde die Differenz zwischen zwei Personen zeigen, und die wird überhaupt nicht ausgehalten." Stattdessen müsse sich die eine Person der anderen unterordnen.

Um Frauen aus ihren gewalttätigen Beziehungen herauszuhelfen, brauche es vor allem einen Kontakt zu einer anderen Person, sagt Wittel. Jemand, der ihnen Mut mache, der sage: Ich sehe dich. In den seltensten Fällen würden Frauen von sich aus ins Frauenhaus kommen. "Einen Kontakt außerhalb des Systems zu haben, das wäre manchmal lebensrettend." Meistens seien die Frauen durch die Partner von ihren Familien und Freunden isoliert worden.

Im Fall von Ella führte letztlich eine zweite Schwangerschaft die junge Frau zu Pro Familia. Sie ließ die Schwangerschaft beenden, sagt Wittel. Noch ein Kind mit Martin habe sich Ella nicht vorstellen können. Nach dem Abbruch setzte die junge Frau die Beratung fort. Sie habe sie darin unterstützt, ihren Partner zu verlassen und einen sicheren Ort zu finden, sagt Wittel. Die Frau lebt heute mit ihrem Kind in einem Frauenhaus.