Kriminalität: Gewalt an Bahnhöfen – Polizei zeigt erneut Präsenz

Unter anderem in Berlin, Hamburg und Bremen, aber auch in Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen und Bayern sind von Freitag bis Sonntag Maßnahmen geplant. Ausgewählt wurden den Angaben zufolge erneut Bahnhöfe, an denen es immer wieder vermehrt zur Gewalt kommt. Ein ähnlicher Einsatz fand bereits im Januar statt. Nun soll an den Erfolg vergangener Maßnahmen angeknüpft werden, hieß es.