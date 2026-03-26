Potsdam - Zum Start der Osterferien sagt die Bundespolizei der Gewalt an Bahnhöfen erneut den Kampf an und verstärkt Streifen und Kontrollen in mehreren Großstädten und Bundesländern. Ziel des bereits zweiten bundesweiten Schwerpunkteinsatzes in diesem Jahr ist es, Straftaten zu verhindern, Ermittlungsverfahren einzuleiten und das Sicherheitsgefühl von Reisenden und Beschäftigten zu erhöhen, wie es in einer Mitteilung hieß.
Kriminalität Gewalt an Bahnhöfen – Polizei zeigt erneut Präsenz
dpa 26.03.2026 - 12:08 Uhr