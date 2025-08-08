Kriminalität: Getötete 34-Jährige - Polizei befragt Anwohner

Bad Aibling (dpa/lby) - Nach dem Fund einer Frauenleiche in einem Wald im Landkreis Rosenheim Mitte Juni will die Polizei am Dienstag Anwohner befragen. Die Ermittler möchten mit Menschen in den Bad Aiblinger Gemeindeteilen Ellmosen, Thalacker und Moos sowie in den Großkarolinenfelder Gemeindeteilen Thann und Jarezöd sprechen, wie die Polizei mitteilte. Sie erhoffen sich Hinweise zu möglichen verdächtigen Wahrnehmungen rund um den Fundort der Leiche. Außerdem interessieren sie sich den Angaben zufolge für ein Kinderfahrrad und einen Helm, die in der Nähe des Körpers entdeckt wurden.