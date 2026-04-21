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Kriminalität Geldautomat in Unterfranken gesprengt - Festnahme

Geld, Drogen, Sprengstoff-Zubehör: Die Wohnung eines Verdächtigen in den Niederlanden liefert brisante Funde. Die Spur führt nach Unterfranken.

Kriminalität: Geldautomat in Unterfranken gesprengt - Festnahme
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In diesem Jahr ist in Bayern noch kein Geldautomat gesprengt worden. (Symbolbild) Foto: Sebastian Gollnow/dpa

Unterpleichfeld (dpa/lby) - Gut vier Monate nach der Sprengung eines Geldautomaten in Unterpleichfeld (Landkreis Würzburg) haben Ermittler einen Verdächtigen gefasst. Der 25-Jährige sei in den Niederlanden festgenommen worden, teilte das Landeskriminalamt (LKA) in München mit. Er soll an der Tat Mitte Dezember 2025 beteiligt gewesen sein. In der Wohnung des Mannes im Raum Amsterdam seien Bargeld, Drogen wie Kokain und Heroin sowie Gegenstände sichergestellt worden, die typischerweise von Geldautomatensprengern verwendet werden.

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Wie viel genau die Täter damals erbeuteten, teilte das LKA nicht mit. Die Ermittler gehen von insgesamt drei Tätern aus, die an der Sprengung beteiligt gewesen sein sollen.

In diesem Jahr wurde nach LKA-Angaben bisher kein Geldautomat in Bayern gesprengt. Im gleichen Zeitraum des Vorjahres (01.01. bis 21.04.2025) seien bayernweit acht Fälle registriert worden. Insgesamt habe es im abgelaufenen Jahr 20 Sprengungen gegeben, 2024 seien es 22 gewesen, im Jahr davor 21 und 2022 genau 37.