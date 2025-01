Ohrdruf (dpa/th) - Unbekannte haben in Ohrdruf (Kreis Gotha) einen Geldautomaten gesprengt. Die Täter schlugen in der Nacht bei einem Kreditinstitut auf dem Marktplatz zu, wie die Polizei mitteilte. Durch die Sprengung mit einem noch nicht bekannten Stoff sei erheblicher Sachschaden an dem Wohn- und Geschäftshaus entstanden.