Lauf an der Pegnitz (dpa/lby) - Ein Geldautomat ist in einer Selbstbedienungsfiliale einer Bank in Lauf an der Pegnitz (Landkreis Nürnberger Land) gesprengt worden. Mindestens ein Täter sei auf der Flucht, teilte ein Polizeisprecher mit. Die Beamten leiteten demnach eine Fahndung ein, auch mit einem Hubschrauber. Nach ersten Erkenntnissen entstand durch die Sprengung ein Schaden in fünfstelliger Höhe am Gebäude. Ob etwas gestohlen wurde, war zunächst unklar.