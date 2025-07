Eckental (dpa/lby) - Unbekannte haben einen Geldautomaten in Eckental (Landkreis Erlangen-Höchstadt) gesprengt. Mindestens zwei mutmaßliche Täter seien nach der Tat in den frühen Morgenstunden in einem Auto geflohen, teilte die Polizei mit. Der Automat befinde sich in einem Wohn- und Geschäftsgebäude. Verletzt worden sei niemand.