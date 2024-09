Leinefelde-Worbis/Erfurt (dpa/th) - Unbekannte haben in Leinefelde-Worbis (Landkreis Eichsfeld) am Morgen den Geldautomaten einer Bankfiliale gesprengt. Menschen wurden nicht verletzt, wie die Polizei in Nordhausen mitteilte. Die Verdächtigen sollen in einem dunklen Fahrzeug geflüchtet sein. Trotz sofortiger Fahndung auch mit Polizeihubschrauber konnten sie nicht gefasst werden.