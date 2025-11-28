Meitingen (dpa/lby) - Bei der Sprengung eines Geldautomaten in einem Supermarkt in Schwaben haben die Täter nach ersten Erkenntnissen der Polizei keine Beute gemacht. Das Geld dürfte in den Geldkassetten verblieben sein, sagte eine Sprecherin des Landeskriminalamtes (LKA). Zeugenaussagen zufolge soll es sich um vier Täter gehandelt haben, die in einem dunklen Auto vom Tatort in Meitingen (Landkreis Augsburg) flüchteten. Zum Sachschaden lagen keine Informationen vor. Die Polizei bittet um weitere Zeugenhinweise. Die Ermittlungen des LKA laufen.