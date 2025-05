Kriminalität: Geldautomat gesprengt - Täter mit schwarzem Wagen flüchtig

Fladungen (dpa/lby) - Ein Geldautomat im Landkreis Rhön-Grabfeld ist am frühen Morgen von drei bis vier unbekannten Tätern gesprengt worden. Sie seien daraufhin mit einem schwarzen Fahrzeug in Richtung Thüringen geflüchtet, sagte ein Sprecher des Landeskriminalamtes. Eine Sondergruppe aus München war am Morgen auf dem Weg zum Tatort in Fladungen, um den Geldautomaten nach Sprengstoffresten zu überprüfen.