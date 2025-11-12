 
iS Plus
Mein inSüdthüringen.de
Meine Vorteilswelt
Region
Bei uns daheim
Blaulicht
Sport
Politik
Wirtschaft
Panorama
Unterhaltung
Wissen
Digital
  2. Region

  4. Geldautomat gesprengt - Täter auf der Flucht

Kriminalität Geldautomat gesprengt - Täter auf der Flucht

Im Unterallgäu knallt es in der Nacht: Unbekannte Täter sprengen dort einen Geldautomaten und machen sich aus dem Staub.

Kriminalität: Geldautomat gesprengt - Täter auf der Flucht
1
Nach einer Geldautomatensprengung in Eppishausen (Landkreis Unterallgäu) hat das LKA die Ermittlungen übernommen. (Symbolbild) Foto: Karl-Josef Hildenbrand/dpa

Eppishausen (dpa/lby) - Unbekannte haben im Landkreis Unterallgäu einen Geldautomaten gesprengt. Die Täter konnten nach dem Vorfall am frühen Morgen mit einem dunklen Fahrzeug flüchten, wie das Landeskriminalamt (LKA) mitteilte. Der gesprengte Automat befand sich demnach in einer Bankfiliale in einem Wohn- und Geschäftshaus in Eppishausen. Verletzt wurde den Angaben nach niemand. Ob die Täter Geld erbeuten konnten und wie hoch der entstandene Sachschaden war, war laut einem Sprecher des LKA zunächst unklar.

Nach der Werbung weiterlesen

Das LKA habe die Ermittlungen zur Tat aufgenommen. Mitarbeiter des Kriminaltechnischen Instituts sollen in den kommenden Tagen den verwendeten Sprengstoff untersuchen. Die Ermittler suchen nach möglichen Zeugen, die Hinweise geben können.

Nach Angaben des Sprechers handelte es sich bei dem Vorfall in Eppishausen um die 17. Geldautomatensprengung in Bayern in diesem Jahr. Im vergangenen Jahr waren demnach insgesamt 22 Geldautomaten gesprengt worden.