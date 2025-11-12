Kriminalität: Geldautomat gesprengt - Täter auf der Flucht

Eppishausen (dpa/lby) - Unbekannte haben im Landkreis Unterallgäu einen Geldautomaten gesprengt. Die Täter konnten nach dem Vorfall am frühen Morgen mit einem dunklen Fahrzeug flüchten, wie das Landeskriminalamt (LKA) mitteilte. Der gesprengte Automat befand sich demnach in einer Bankfiliale in einem Wohn- und Geschäftshaus in Eppishausen. Verletzt wurde den Angaben nach niemand. Ob die Täter Geld erbeuten konnten und wie hoch der entstandene Sachschaden war, war laut einem Sprecher des LKA zunächst unklar.