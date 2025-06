Kriminalität: Geld in Mülltonne gelegt: 63-Jährige fällt auf Betrüger rein

Ein Unbekannter hatte die Frau angerufen und sich als Polizist ausgegeben. Er gab vor, dass er in einem Bandendelikt ermittele und die Frau zu ihrem Schutz sämtliches Geld von ihrem Konto abheben solle. Anschließend solle sie das Geld in einem Mülleimer neben einem Supermarkt legen, was sie auch tat. Später war das Geld weg.