Kriminalität: Geisterfahrer auf A96 entkommt Polizei – Fahndung läuft

Sigmarszell - Ein Mann hat mit dem Auto kurz vor einer Kontrollstelle der Polizei im Landkreis Lindau gewendet und ist in falscher Richtung sowie ohne Licht auf der Autobahn 96 weitergefahren. Mehrere Streifen fahndeten seitdem nach dem Wagen, auch in Baden-Württemberg und Österreich – bislang ohne Erfolg. Gegen den unbekannten Fahrer werde nun wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr ermittelt, sagte ein Polizeisprecher.