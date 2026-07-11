Berlin - In einem Supermarkt im Süden Berlins hält ein Mann seit dem späten Freitagabend eine Frau als Geisel. "Der Mann ist noch mit der Frau im Supermarkt, wir sind weiterhin vor Ort", sagte ein Polizeisprecher der Deutschen Presse-Agentur am Samstagmorgen gegen 5.30 Uhr. Da der Einsatz noch läuft, gibt die Polizei aus ermittlungstaktischen Gründen nur wenige Informationen preis. Was zu dem Vorfall bislang bekannt ist, und welche Fragen noch offen bleiben: