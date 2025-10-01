Kriminalität Fund von totem Säugling bei "Aktenzeichen XY... Ungelöst"

Ein Mann hatte die Leiche des neugeborenen Jungen am 4. Dezember 2022 nahe einem Wanderparkplatz bei Ruhpolding (Landkreis Traunstein) gefunden und die Polizei gerufen. Die Ermittler gehen davon aus, dass das Kind "zeitnah" vor der Entdeckung dort abgelegt worden war. Bei einer Obduktion des Kindes hätten sich Hinweise auf eine Gewalttat ergeben, weshalb die Beamten wegen eines Tötungsdeliktes ermitteln.