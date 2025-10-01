 
Kriminalität Fund von totem Säugling bei "Aktenzeichen XY... Ungelöst"

Rund drei Jahre nach dem Fund eines toten Säuglings erhoffen sich Ermittler neue Hinweise. Die oberbayerische Polizei setzt auf Unterstützung durch die TV-Sendung «Aktenzeichen XY... Ungelöst».

 
Kriminalität: Fund von totem Säugling bei Aktenzeichen XY... Ungelöst
Die oberbayerische Polizei erhofft sich Hinweise von den Zuschauern der ZDF-Sendung. (Symbolbild) Foto: Matthias Balk/dpa

Ruhpolding (dpa/lby) - Der Fund eines toten Säuglings in einem Wald in Oberbayern ist bis heute ungeklärt. Die Beamten erhoffen sich nun durch die ZDF-Sendung "Aktenzeichen XY... Ungelöst" neue Hinweise, wie die Polizei mitteilte. 

Ein Mann hatte die Leiche des neugeborenen Jungen am 4. Dezember 2022 nahe einem Wanderparkplatz bei Ruhpolding (Landkreis Traunstein) gefunden und die Polizei gerufen. Die Ermittler gehen davon aus, dass das Kind "zeitnah" vor der Entdeckung dort abgelegt worden war. Bei einer Obduktion des Kindes hätten sich Hinweise auf eine Gewalttat ergeben, weshalb die Beamten wegen eines Tötungsdeliktes ermitteln. 

Die Polizei wendet sich erneut über die ZDF-Sendung zu ungelösten Kriminalfällen an die Öffentlichkeit zur Klärung der Tat, insbesondere bezüglich der Identität der Mutter. Die Sendung wird am kommenden Mittwoch (8. Oktober) um 20.15 Uhr im ZDF zu sehen sein.