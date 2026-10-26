Kriminalität: Fünf Mädchen im Freibad belästigt? Prozess beginnt

Gelnhausen - Im Prozess um die sexuelle Belästigung mehrerer junger Mädchen im Freibad der hessischen Stadt Gelnhausen haben die beiden Angeklagten die gegen sie erhobenen Vorwürfe zurückgewiesen. Zum Auftakt des Verfahrens äußerten sie die Vermutung, dass es sich um eine Verwechslung handele. Bei den Angeklagten handelt es sich um zwei Cousins aus Syrien im Alter von 19 und 29 Jahren. Zuständig ist das Jugendgericht, weil der jüngere Angeklagte strafrechtlich noch als Heranwachsender gilt.