Kriminalität: Führerscheinbetrüger in Haft - So funktionierte die Masche

Heilbronn - Ermittler haben in mehreren Bundesländern Mitglieder einer kriminellen Bande festgenommen, die bei zahlreichen Führerscheinprüfungen betrogen haben soll. Wie Polizei und Staatsanwaltschaft in Heilbronn mitteilten, wurden bereits am Mittwoch elf Menschen in Baden-Württemberg, Nordrhein-Westfalen, Niedersachsen und dem Saarland festgenommen. Sie sitzen den Angaben zufolge inzwischen alle in Untersuchungshaft. Zudem wurden 29 Objekte in Baden-Württemberg, Nordrhein-Westfalen, Niedersachsen, Rheinland-Pfalz und im Saarland durchsucht. Im Südwesten durchsuchten die Ermittler auch die Räume zweier Fahrschulen.