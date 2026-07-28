Kriminalität: Frau zeigt Hitlergruß im Bus

München (dpa/lby) - In einem Linienbus in München soll eine Frau unter anderem den Hitlergruß gezeigt haben. Laut Polizei soll die 37-Jährige während der Fahrt andere Menschen im Bus belästigt und sich mehrfach rassistisch geäußert haben. Als der Busfahrer in der Nacht zu Samstag anhielt, um die Frau zum Aussteigen aufforderte, sei sie zunehmend aggressiver geworden. Der Fahrer und die Fahrgäste alarmierten daraufhin die Polizei.