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Kriminalität Frau zeigt Hitlergruß im Bus

Eine nächtliche Busfahrt in München eskaliert, am Ende wird eine 37-Jährige wird in Gewahrsam genommen. Was ist passiert?

Kriminalität: Frau zeigt Hitlergruß im Bus
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Weil die Frau aggressiv wurde, rückte die Polizei an. (Archivbild) Foto: Karl-Josef Hildenbrand/dpa

München (dpa/lby) - In einem Linienbus in München soll eine Frau unter anderem den Hitlergruß gezeigt haben. Laut Polizei soll die 37-Jährige während der Fahrt andere Menschen im Bus belästigt und sich mehrfach rassistisch geäußert haben. Als der Busfahrer in der Nacht zu Samstag anhielt, um die Frau zum Aussteigen aufforderte, sei sie zunehmend aggressiver geworden. Der Fahrer und die Fahrgäste alarmierten daraufhin die Polizei. 

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Bei der Kontrolle habe die 37-Jährige starken Widerstand geleistet. Sie soll die Beamten beleidigt und versucht haben, sie zu beißen und zu treten. Aufgrund ihres aggressiven Verhaltens sei sie in Gewahrsam genommen worden. Den Angaben nach wurde sie wegen des Verwendens von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen, Widerstands und tätlichen Angriffs gegen Vollstreckungsbeamte angezeigt. Die Ermittlungen laufen.