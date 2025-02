Kriminalität: Frau verliert Geld an Trickbetrüger - so sah die Masche aus

Erfurt (dpa/th) - Ein Trickbetrüger hat von einer Frau in Erfurt mehr als 1.000 Euro ergaunert. Der unbekannte Täter habe sich am Telefon als Bankmitarbeiter ausgegeben und sich das Vertrauen der 23-Jährigen erschlichen, weil er während des Gesprächs persönliche Daten von ihr nennen konnte, berichtete die Polizei. Die junge Frau gab daraufhin mehrere Transaktionen in ihrem Online-Banking frei, sodass Geld auf das Konto des Täters gebucht wurde.