Greiz (dpa/th) - Eine Frau hat sich bei einem Streit in Greiz einen Finger abgerissen. Ersten Erkenntnissen zufolge hatte sich die 48-Jährige am Sonntagabend mit einer 32-Jährigen in einem Treppenhaus gestritten, wie die Polizei mitteilte. Demnach wurde die Frau in Richtung Treppe gestoßen.