Kriminalität: Frau tot im Bach – Polizei fasst Verdächtigen in München

Bruckmühl/München (dpa/lby) - Die Kripo in Rosenheim versucht mit einer großen Sonderkommission ein merkwürdiges Gewaltverbrechen an einem Seniorenpaar aufzuklären. Wie die Polizei berichtete, soll ein 42 Jahre alter Mann aus München eine 71-jährige Frau aus dem Landkreis Rosenheim umgebracht haben. Zudem soll der Verdächtige den 82 Jahre alten Ex-Ehemann der Frau in seiner Münchner Wohnung gefesselt gefangen gehalten haben. Gegen den 42-Jährigen wurde mittlerweile wegen Verdachts eines Tötungsdelikt Haftbefehl erlassen.