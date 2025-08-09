Kriminalität: Frau stiehlt Lieferauto und versucht Weiteres zu entwenden

Kelheim (dpa/lby) - Eine 20 Jahre alte Frau ist in Kelheim mit dem Auto eines Essenslieferanten davongefahren und hat dann versucht, einen weiteren Wagen zu entwenden. Sie soll sich in einem psychischen Ausnahmezustand befunden und Drogen konsumiert haben, wie die Polizei mitteilte. Der 32 Jahre alte Fahrer habe die Frau am Freitagabend wegen ihrer offenbar hilflosen Lage nach Hause bringen. Auf dem Weg lieferte er demnach noch eine Bestellung aus und ließ den Wagen kurz unbeaufsichtigt. Daraufhin habe sich die Frau sich ans Steuer gesetzt und sei davongefahren.