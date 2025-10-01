 
iS Plus
Mein inSüdthüringen.de
Meine Vorteilswelt
Region
Bei uns daheim
Blaulicht
Sport
Politik
Wirtschaft
Panorama
Unterhaltung
Wissen
Digital
  2. Region

  4. Frau soll Verlobten mit Messer angegriffen haben

Kriminalität Frau soll Verlobten mit Messer angegriffen haben

Nach einem Angriff mit einem Messer in einer Asylunterkunft ermittelt die Polizei. Die Verdächtige ist wieder auf freiem Fuß.

 
Schließen

Diesen Artikel teilen

Kriminalität: Frau soll Verlobten mit Messer angegriffen haben
1
Die Ermittlungen der Polizei zu dem Vorfall dauern zunächst an. (Symbolbild) Foto: Friso Gentsch/dpa

Traunstein (dpa/lby) - Eine 30 Jahre alte Frau soll ihren Verlobten in einer Asylbewerberunterkunft in Traunstein mit einem Messer angegriffen und leicht verletzt haben. Der 39-Jährige sei nach ersten Erkenntnissen nach dem Vorfall am Dienstagabend geflüchtet und habe sich auf der Straße einer Passantin anvertraut, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft mit. Er kam den Angaben zufolge zur ambulanten Behandlung der Verletzungen an Hals und Hand ins Krankenhaus. 

Nach der Werbung weiterlesen

Die Beamten nahmen die 30-Jährige in der Unterkunft fest. Beide Beteiligten machten laut Polizei und Staatsanwaltschaft von ihrem Schweigerecht Gebrauch. Da gegen die Frau kein dringender Tatverdacht bestehe, kam sie wieder auf freien Fuß. Die Ermittlungen dauerten den Angaben nach zunächst weiter an.