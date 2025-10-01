Kriminalität: Frau soll Verlobten mit Messer angegriffen haben

Traunstein (dpa/lby) - Eine 30 Jahre alte Frau soll ihren Verlobten in einer Asylbewerberunterkunft in Traunstein mit einem Messer angegriffen und leicht verletzt haben. Der 39-Jährige sei nach ersten Erkenntnissen nach dem Vorfall am Dienstagabend geflüchtet und habe sich auf der Straße einer Passantin anvertraut, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft mit. Er kam den Angaben zufolge zur ambulanten Behandlung der Verletzungen an Hals und Hand ins Krankenhaus.