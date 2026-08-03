Kriminalität: Frau soll Mann mit Stichwerkzeug schwer verletzt haben

Wegen des Großeinsatzes kommt es rund um den Tatort zu Verkehrsbehinderungen. Die Polizei hat den Bereich abgesperrt und bittet Autofahrer, ihn weiträumig zu umfahren. Neben zahlreichen Polizeikräften sind auch Rettungsdienst und ein Kriseninterventionsteam im Einsatz.