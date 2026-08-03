Kriminalität: Frau soll Mann mit Stichwerkzeug schwer verletzt haben

Leipzig (dpa/sn) - Eine 63 Jahre alte Frau soll einen Mann in Leipzig mit einem Stichwerkzeug schwer verletzt haben. Der Mann wurde nach einer notärztlichen Versorgung in ein Krankenhaus gebracht, wie die Polizei mitteilte.
Nach einer mutmaßlichen Attacke in Leipzig kommt ein Mann schwer verletzt ins Krankenhaus. Die Polizei nimmt kurz darauf eine 63-Jährige fest und ermittelt wegen eines versuchten Tötungsdelikts.
Leipzig (dpa/sn) - Eine 63 Jahre alte Frau soll einen Mann in Leipzig mit einem Stichwerkzeug schwer verletzt haben. Der Mann wurde nach einer notärztlichen Versorgung in ein Krankenhaus gebracht, wie die Polizei mitteilte.
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Die Tat soll sich am Mittag in der Georg-Schumann-Straße ereignet haben. Die mutmaßliche Täterin wurde kurz darauf bei einer Fahndung festgenommen.
Wegen des Großeinsatzes kommt es rund um den Tatort zu Verkehrsbehinderungen. Die Polizei hat den Bereich abgesperrt und bittet Autofahrer, ihn weiträumig zu umfahren. Neben zahlreichen Polizeikräften sind auch Rettungsdienst und ein Kriseninterventionsteam im Einsatz.
Die Kriminalpolizei ermittelt wegen des Verdachts eines versuchten Tötungsdelikts. Zu den Hintergründen der Tat und dem genauen Ablauf machte die Polizei zunächst keine weiteren Angaben.