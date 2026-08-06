Kriminalität: Frau soll Jugendliche auf Spielplatz angegriffen haben

Aus bislang ungeklärten Gründen soll die Unbekannte die 15-Jährige zunächst verbal provoziert und anschließend angegriffen haben. Nach Angaben der Polizei habe sie die Jugendliche am Hals und im Gesicht gepackt sowie an den Haaren gezogen. Verletzungen seien bislang nicht bekannt. Anschließend entfernte sich die Frau mit ihren Begleitern.