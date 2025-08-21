Kriminalität: Frau schwer verletzt – Partner in Untersuchungshaft

Partenstein (dpa/lby) - Ein 54-Jähriger ist nach einer Auseinandersetzung im häuslichen Bereich in Partenstein (Landkreis Main-Spessart) festgenommen worden. Seine 60-jährige Lebenspartnerin erlitt schwere Verletzungen im Oberkörperbereich, die durch körperliche Gewalteinwirkung entstanden sein sollen, wie das Polizeipräsidium Unterfranken und die Staatsanwaltschaft Würzburg am Donnerstag mitteilten. Der Mann sei noch vor Ort festgenommen worden.