Angriff an Bushaltestelle

Der Verdächtige soll die Geschädigte in den frühen Morgenstunden am 31. Juli 2024 an einer Bushaltestelle in Bergrheinfeld abgepasst haben. Dort soll er mit einem Schlosserhammer unvermittelt 13 Mal auf den Kopf der ahnungslosen Frau eingeschlagen haben.