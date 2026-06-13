Großweitzschen (dpa/sn) - Vorsicht vor betrügerischen Angeboten zum Kauf von Heizöl im Internet: Eine 42-Jährige aus Großweitzschen (Landkreis Mittelsachsen) wurde so um fast 2.400 Euro betrogen. Ein Anbieter habe auf einer Plattform mit einem besonders günstigen Preis und schneller Lieferung geworben, informierte die Polizeidirektion Chemnitz. Die Frau habe die Rechnung vorab beglichen. "Trotz mehrfacher Versuche der Kontaktaufnahme blieb die Lieferung des Heizöls bis zum heutigen Tag aus", so die Polizei.