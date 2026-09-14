Kriminalität: Frau in Zwickau getötet - 31-jähriger Mann in U-Haft

Zwickau (dpa/sn) - Eine 25-Jährige ist in Zwickau getötet worden. Ein 31-jähriger Verdächtiger befindet sich in Untersuchungshaft. Die beiden kannten sich laut Polizei - in welcher Beziehung sie zueinander standen, wurde zunächst nicht mitgeteilt.
Polizei und Rettungskräfte finden in einer Wohnung in Zwickau eine schwer verletzte Frau. Sie stirbt wenig später in einer Klinik. Ein Verdächtiger wird festgenommen.
Zwickau (dpa/sn) - Eine 25-Jährige ist in Zwickau getötet worden. Ein 31-jähriger Verdächtiger befindet sich in Untersuchungshaft. Die beiden kannten sich laut Polizei - in welcher Beziehung sie zueinander standen, wurde zunächst nicht mitgeteilt.
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Rettungskräfte und die Polizei wurden Samstagabend in eine Wohnung im Ortsteil Neuplanitz gerufen, wie die Polizei mitteilte. Dort fanden sie demnach eine lebensgefährlich verletzte Frau. Die 25-Jährige wurde in eine Klinik gebracht, in der sie wenig später ihren Verletzungen erlag.
Erste Ermittlungen ergaben, dass es sich um ein Tötungsdelikt handelt. Die Polizei nahm am Samstag den 31-Jährigen in der Nähe des Tatorts fest. Am Sonntag erließ ein Richter Haftbefehl. Die Polizei ermittelt wegen Totschlags und bittet Zeugen um Hinweise.
Nach Angaben der Polizei haben der Mann und die Frau die syrische Staatsbürgerschaft. Weitere Details wurden zunächst nicht bekanntgegeben.