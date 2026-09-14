Kriminalität: Frau in Zwickau getötet - 31-jähriger Mann in U-Haft

Rettungskräfte und die Polizei wurden Samstagabend in eine Wohnung im Ortsteil Neuplanitz gerufen, wie die Polizei mitteilte. Dort fanden sie demnach eine lebensgefährlich verletzte Frau. Die 25-Jährige wurde in eine Klinik gebracht, in der sie wenig später ihren Verletzungen erlag.