Gera (dpa/th) - Eine Frau ist bei einem Streit in Gera nach ersten Erkenntnissen der Polizei mit einem Messer schwer verletzt worden - tatverdächtig ist ihr Partner. Die 40-Jährige wurde nach der Auseinandersetzung in der Nacht zu Sonntag in einer Wohnung in eine Klinik gebracht, wie die Polizei mitteilte. Ihr 44 Jahre alter Partner wurde vorübergehend festgenommen.