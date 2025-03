Gera - Nach dem Angriff auf eine Frau mit einer brennbaren Flüssigkeit in einer Straßenbahn in Gera hat die Polizei am Morgen eine Wohnung durchsucht. Laut einem dpa-Reporter handelt es sich dabei um die Wohnung des verdächtigen Ehemanns. An der Durchsuchung war ein Spezialeinsatzkommando (SEK) beteiligt. "Wir führen aktuell mehrere Maßnahmen durch", sagte eine Sprecherin der Polizei in Gera. Der Verdächtige sei noch immer auf der Flucht.