München/Odelzhausen - Sie soll den Axtmord an ihrem Mann in Auftrag gegeben haben, damit sie an sein Vermögen kommt und sich ein Luxusleben finanzieren kann - wegen versuchten Mordes steht sie nun vor Gericht. Am Landgericht München II beginnt der Prozess gegen die 58-Jährige aus Odelzhausen bei Dachau. Ihre Tochter, deren Partner und ein Mann aus Bulgarien, den sie als Killer angeheuert haben soll, sind gemeinsam mit ihr angeklagt.