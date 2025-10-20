Waal (dpa/lby) - Eine Frau hat auf einer Weide bei Waal im Ostallgäu eine erschossene Kuh entdeckt. Das tote Tier lag inmitten der Wiese, auf der weitere Kühe grasten, wie die Polizei mitteilte. Im Nacken haben Ermittler eine Schussverletzung festgestellt. Mit welchem Gerät oder Waffe ein Unbekannter das Tier in der Nacht zu Sonntag getötet hat, ist nun Gegenstand der Ermittlungen von Polizei und Veterinäramt.