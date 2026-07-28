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Kriminalität Frau bei Automatensprengung in Erfurt schwer verletzt

Eine 34 Jahre alte Frau versucht mit drei Männern, einen Zigarettenautomaten in Erfurt zu sprengen. Die Detonation bringt sie ins Krankenhaus.

Kriminalität: Frau bei Automatensprengung in Erfurt schwer verletzt
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Der Versuch, einen Zigarettenautomaten zu sprengen, endete für eine 34-Jährige im Krankenhaus. (Symbolbild) Foto: Bodo Schackow/dpa

Erfurt (dpa/th) - Durch die Sprengung eines Zigarettenautomaten ist eine 34 Jahre alte Frau in Erfurt schwer verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, versuchte die Frau am Montagnachmittag gemeinsam mit drei Männern, den Automaten mit einem bisher unbekannten Sprengmittel zu knacken. Ein ebenfalls 34 Jahre alter Mann wurde durch die Explosion leicht verletzt. Er und die schwer verletzte Frau kamen in ein Krankenhaus. 

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Laut Polizeiangaben ergriffen die anderen beiden Männer Flucht. Der Zigarettenautomat sei durch die Explosion vollständig zerstört worden, hieß es. Den Angaben zufolge ereignete sich die Explosion gegen 14.30 Uhr in der Eislebener Straße. Die Polizei stellte demnach Zigaretten, Bargeld und zwei Fahrräder sicher. Der Schaden beträgt etwa 5.000 Euro. Die Polizei bittet um Hinweise von Zeugen.