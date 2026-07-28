Kriminalität: Frau bei Automatensprengung in Erfurt schwer verletzt

Erfurt (dpa/th) - Durch die Sprengung eines Zigarettenautomaten ist eine 34 Jahre alte Frau in Erfurt schwer verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, versuchte die Frau am Montagnachmittag gemeinsam mit drei Männern, den Automaten mit einem bisher unbekannten Sprengmittel zu knacken. Ein ebenfalls 34 Jahre alter Mann wurde durch die Explosion leicht verletzt. Er und die schwer verletzte Frau kamen in ein Krankenhaus.