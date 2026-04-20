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Kriminalität Flucht vor Polizei endet mit Kollision und Sperrung der A4

Ein Mann flieht mit einem mutmaßlich gestohlenen Auto vor der Polizei. Die Fahrt endet mit einem Unfall bei Glauchau. Die Autobahn Richtung Dresden bleibt komplett dicht.

Kriminalität: Flucht vor Polizei endet mit Kollision und Sperrung der A4
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Nach einer Flucht endete die Fahrt eines mutmaßlich gestohlenen Autos mit einem Unfall auf der A4. (Symbolbild) Foto: Jan Woitas/dpa

Glauchau - Nachdem ein Mann mit einem mutmaßlich gestohlenen Auto auf der Autobahn 4 unterwegs gewesen ist, ist es bei Glauchau (Landkreis Zwickau) zu einem Zusammenstoß mit einem Polizeifahrzeug gekommen. Polizeiangaben zufolge wurde gegen den Mann in Thüringen ermittelt. Als sich dieser auf der Flucht bei Glauchau befand, sollten lokale Kollegen ihn in einem Baustellenbereich stoppen. Den Angaben zufolge rammte der Fahrer dabei jedoch ein Polizeiauto. 

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Beide Fahrzeuge wurden stark beschädigt. Der Mann erlitt leichte Verletzungen und wurde vorläufig festgenommen. Die A4 in Richtung Dresden ist aktuell voll gesperrt. In der Gegenrichtung ist eine Spur frei.