Kriminalität: Flucht vor Polizei endet mit Kollision und Sperrung der A4

Glauchau - Nachdem ein Mann mit einem mutmaßlich gestohlenen Auto auf der Autobahn 4 unterwegs gewesen ist, ist es bei Glauchau (Landkreis Zwickau) zu einem Zusammenstoß mit einem Polizeifahrzeug gekommen. Polizeiangaben zufolge wurde gegen den Mann in Thüringen ermittelt. Als sich dieser auf der Flucht bei Glauchau befand, sollten lokale Kollegen ihn in einem Baustellenbereich stoppen. Den Angaben zufolge rammte der Fahrer dabei jedoch ein Polizeiauto.