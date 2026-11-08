Bremen - Ein 49-jähriger Mann ist in der Nacht aus der forensischen Station des Klinikums Bremen-Ost ausgebrochen. Der Mann gelte als gefährlich und sei dort wegen schwerer Straftaten zwangsweise untergebracht gewesen, teilte die Polizei am Abend mit. Es seien umfangreiche Fahndungsmaßnahmen eingeleitet worden. In einer forensischen Klinik sind psychisch kranke oder suchtkranke Straftäter untergebracht.
Kriminalität Flucht aus Klinik: Polizei warnt vor gefährlichem Straftäter
dpa 08.11.2026 - 21:59 Uhr