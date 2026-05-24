Erfurt (dpa/th) - Ein 18-Jähriger hat versucht, mit seinem Roller vor einer Polizeikontrolle in Erfurt zu flüchten. Die Polizisten stoppten den jungen Mann noch rechtzeitig in der Nacht zum Sonntag, wie die Polizei mitteilte. Danach stellte sich laut Polizei heraus, dass der Roller als gestohlen gemeldet war. Außerdem war der Fahrer den Angaben zufolge alkoholisiert und hatte keinen passenden Führerschein.