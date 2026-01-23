Helsinki - Ein etwa 80 Jahre alter Mann hat möglicherweise jahrzehntelang unter unmenschlichen Verhältnissen in einem Keller in Helsinki gelebt. Das teilte die finnische Polizei mit. Die Beamten fanden den Mann demnach bei der Durchsuchung eines Einfamilienhauses in der finnischen Hauptstadt. Er befand sich nach Polizeiangaben in schlechter körperlicher Verfassung und hatte in dem fensterlosen Raum keinen Zugang zu einer Toilette und weder die Möglichkeit, sich zu waschen, noch Essen zuzubereiten. Erste Ermittlungen haben demnach ergeben, dass der Mann vor mehreren Jahrzehnten dort eingezogen war.