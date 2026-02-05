15-Jähriger spielt zentrale Rolle

Die Ermittler identifizierten nach eigenen Angaben auch den bundesweit tätigen Anrufer: einen 15-jährigen Schüler aus Berlin. In der Hauptstadt wurde zudem ein 33-Jähriger festgenommen, der in einer Filiale ein Paket abholen wollte, das ein in München festgenommener 25-Jähriger aufgegeben hatte. In den Räumen des 33-Jährigen fanden sich weitere Krebsmedikamente und gefälschte Rezepte; er kam in U-Haft. Zudem vollzog eine Berliner Hundertschaft 13 Durchsuchungsbeschlüsse des Amtsgerichts München und beschlagnahmte weitere Arzneimittel und Diebesgut wie Mobiltelefone.