München - Die Polizei hat eine bundesweit agierende Bande festgenommen, die im großen Stil Rezepte gefälscht und die teuren Medikamente teils ins Ausland verkauft haben soll. Der Warenwert aller sichergestellten Arzneimittel und noch nicht eingelöster Rezepte liegt nach derzeitigem Stand im sechsstelligen Bereich, wie das Polizeipräsidium München mitteilte. Mehrere Beteiligte sitzen inzwischen in Untersuchungshaft; ein 15-Jähriger wurde nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wieder entlassen.