Augsburg - Nach dem gewaltsamen Tod einer Mutter in Augsburg hat die Polizei offenbar einen Ermittlungserfolg errungen. Ein Tatverdächtiger sei gefasst worden, schreibt die "Augsburger Allgemeine". Die Polizei will sich erst im Laufe des Tages zu dem Kriminalfall äußern. Die 30-Jährige wurde in der vergangenen Woche in der Wohnung erschossen, in der sie mit ihren drei Kindern gelebt haben soll.