München (dpa/lby) - Gegen ein Kind und zwei Jugendliche aus München wird wegen einer Liste an Straftaten ermittelt - unter anderem wegen Volksverhetzung. Wie die Bundespolizei mitteilte, war das Trio am Sonntagabend in den Führerstand einer S-Bahn gekommen. Wie genau, war bislang unklar. Dort hätten sie mehrere Aufkleber zerschnitten und als Hakenkreuze angeklebt.