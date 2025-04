Shapiro: Jegliche Gewalt ist inakzeptabel

"Diese Art von Gewalt kommt in unserer Gesellschaft viel zu häufig vor", sagte Shapiro bei der Pressekonferenz. Ihm sei völlig egal, gegen wen sich solche Taten richteten und mit welcher Begründung – Gewalt sei inakzeptabel. Er lasse sich dadurch weder in seiner Arbeit als Gouverneur noch in seinem Glauben erschüttern. Wenige Stunden vor dem Brand hatte Shapiro, der jüdischen Glaubens ist, ein Foto vom festlich gedeckten Tisch seiner Familie auf X gepostet und ein frohes Pessachfest gewünscht.